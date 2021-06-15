РИАМО - 15 июн. В подмосковную скорую помощь ежесуточно поступает 12 тыс. вызовов, медики работают в напряженном режиме, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Служба скорой помощи у нас работает достаточно напряженно. Опять количество вызовов в сутки достигает 12 тысяч. Нагрузка на медиков очень заметная», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что также заметен рост госпитализаций молодых людей с коронавирусом. В настоящее время в Подмосковье развернуто 10 тыс. коек.

«Сейчас у нас 10 тысяч коек. Свободно из них порядка 15%», — подчеркнул губернатор.

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