РИАМО - 15 июн. С 7 по 14 июня в Москве зарегистрировали дорожные аварии, в которых получили ранения различной степени тяжести 186 человек, сообщается в официальном Twitter Госавтоинспекции Москвы.

Всего за неделю произошло 162 дорожно-транспортных происшествия, 3 человека погибли в авариях.

Среди ДТП 77 столкновений машин, 37 наездов на пешеходов, из которых 17 произошли в зоне действия пешеходного перехода, 5 наездов на стоящее транспортное средство и 11 наездов на препятствие. Также зарегистрировано 11 ДТП с участием велосипедистов.

Растет в Москве и число ДТП с участием электросамокатов, которые официально не являются транспортным средством. Водителей самокатов просят надевать защиту.

Автомобилистам напомнили об опасности яркого солнца, которое может ослепить на дороге и необходимости соблюдать скоростной режим. А пешеходов просят быть внимательнее перед тем как переходить дорогу.