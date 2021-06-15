РИАМО - 15 июн. В Подмосковье были представлены министр по государственному надзору и строительству, а также министр по архитектуре и градостроительству, передает корреспондент РИАМО.

«У нас два новых министра: назначен министр по государственному надзору и строительству — Артур Гарибян, и министр по архитектуре и градостроительству — Владислав Гордиенко», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что также Антон Шестаков был назначен на пост начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей.