РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Жителей Люберец проинформировали о работе пунктов вакцинации с 15 по 20 июня, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Информируем вас о графике работы пунктов вакцинации от Сovid-19 с 15 по 20 июня 2021 года. 15 июня пункт откроется в ТЦ «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» с 13:00 до 19:00, в СТД «Петрович» с 12:00 до 16:00.

16 июня пункт начнет работать в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 19:00, в ТЦ «Торговые ряды» с 14:00 до 17:00, в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00, в СНТ «Пехорка» с 11:00 до 15:00. 17 июня работать пункты начнут в ТЦ «Леруа Мерлен» - с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, в Клубе «Активное долголетие» - с 10:00 до 12:00, в ТЦ «Гренада» - с 12:00 до 16:00, в ТЦ «Метро» - с 12:00 до 16:00.

18 июня пункт откроется в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00, в МФЦ «Томилинский» - с 12:00 до 15:00. 19 июня пункт откроется в ТЦ «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, в ТЦ «Светофор» - с 13:00 до 19:00, в ТЦ «Текстиль-Профи» - с 13:00 до 17:00, в ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 17:00, в СНТ «Пехорка» - с 11:00 до 15:00.

20 июня пункт начнет работать в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00.

Также открыты два пункта вакцинации в стационарных отделениях ГБУЗ МО «ЛОБ»: в стационарном отделении №1, расположенном по адресу:Октябрьский проспект дом 338, строение 1. График работы: будни с 11:00 до 13:00. В стационарном отделении №2, расположенном по адресу: улица Кирова, дом 36, строение 1. График работы: круглосуточно.

Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

Привиться может любой желающий вакциной Спутник V (Гам-Ковид-Вак).

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