РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска провели детский праздник «Моя Россия» с конкурсами и викторинами, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

14 июня дети приняли участие в увлекательной викторине, различных конкурсах и узнали очень много интересного о нашей стране. В конце мероприятия все желающие получили мел и смогли нарисовать рисунки.

В празднике принимали участие творческие коллективы ДК «Машиностроитель»: детская вокальная студия «Конфеттишки», а также ученики школы аниматоров.