РИАМО - 15 июн. Из-за коронавирусной инфекции в Подмосковье вступил в силу запрет на массовые мероприятия до 15 июля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.​

«Мы также приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля. То есть в течение месяца никаких массовых мероприятий <...> на территории Подмосковья не будет», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что парки продолжают функционировать, экономика региона также работает.​

В Подмосковье по 20 июня действует обязательный масочный режим в общественных местах. Организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты.

Для контроля за соблюдением антиковидных мер в регионе привлекут сотрудников полиции, Росгвардии и инспекторов ДПС. Злостные нарушители масочного режима могут быть привлечены к административной ответственности.

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