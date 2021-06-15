РИАМО - 15 июн. Из-за коронавирусной инфекции в Подмосковье вступил в силу запрет на массовые мероприятия до 15 июля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что парки продолжают функционировать, экономика региона также работает.
В Подмосковье по 20 июня действует обязательный масочный режим в общественных местах. Организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты.
Для контроля за соблюдением антиковидных мер в регионе привлекут сотрудников полиции, Росгвардии и инспекторов ДПС. Злостные нарушители масочного режима могут быть привлечены к административной ответственности.
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