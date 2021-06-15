РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В ЦНИИТОЧМАШ Подольска (входит в госкорпорацию Ростех) проходят практику второкурсники колледжа Российского государственного университета туризма и сервиса, осваивающие специальность технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники, а также сварщики Подольского колледжа имени А.В. Никулина, всего 11 человек, сообщила пресс-служба предприятия.

Практические занятия у студентов РГУТИС начались 25 мая и завершатся 21 июня. Все семь будущих специалистов среднего звена в сфере организации и проведения работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию различных видов радиоэлектронной техники показывают себя прилежными и заинтересованными практикантами.

2 июня четверо молодых людей, обучающихся в Подольском колледже имени А.В. Никулина, пришли на практику в цех производства общевойскового и специального оружия АО «ЦНИИТОЧМАШ». Почти месяц они будут осваивать профессию сварщика. По словам студентов, это большая удача для них, поскольку в связи с ограничениями, связанными с пандемией, в прошлом году практических занятий на производстве почти не было.

В сентябре ребят ждут демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills, а после третьего курса - преддипломная практика, которую планируют также провести в институте.

Студент колледжа Артем Быков рассказал, что его с детства привлекала работа с металлом. Профессию он выбрал, проанализировав рынок труда в округе и Подмосковье.

«Сварщики сегодня нужны на многих предприятиях. Я надеюсь, что после учебы быстро найду работу и буду получать достойную зарплату», - сказал Быков.

Начальник бюро технического обучения отдела управления персоналом ЦНИИТОЧМАШ Анастасия Посулихина отметила, что у института с этими колледжами давние хорошие отношения. Уже более 10 лет студенты проходят практику на предприятии и потом приходят сюда работать. Профессии и сварщика, и специалиста по ремонту радиоэлектронной техники востребованы в институте.