РИАМО - 15 июн. Технологию оплаты покупок с помощью биометрии в июне расширили на 25 регионов России. Проект развивают X5 Retail Group совместно со Сбербанком и Visa, пишет во вторник газета «Известия».

X5 Retail Group (магазины «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», «Чижик») внедрила сервис оплаты по лицу на кассах самообслуживания в 150 супермаркетах «Перекресток».

Данные магазина расположены в Москве и Санкт-Петербурге; Рязанской, Московской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Курской, Тверской, Тульской, Нижегородской, Тюменской, Владимирской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Кировской и Ивановской областях; Республиках Мордовия, Татарстан, Башкортостан и Удмуртия; Ханты-Мансийском АО; Краснодарском и Ставропольском краях.

По словам директора по инновациям Х5 Retail Group Ивана Мельника, технология оплаты взглядом, запущенная в марте 2021 года, действует уже более чем на 950 устройствах самообслуживания в Москве. Сервисом пользуются несколько сотен человек ежедневно.

Всего в этом году технология оплаты с помощью биометрии может быть внедрена дополнительно на 7-10 тыс. устройств в 1,5-2 тыс. магазинах Х5 Retail Group.

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