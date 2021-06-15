РИАМО - 15 июн. Купальный сезон в Москве можно будет открыть в предстоящую субботу, когда вода прогреется до 20-21 градуса, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Вопрос сложный, так как у каждого человека свое понимание комфортной температуры воды. Но можно предположить, что уже в эти выходные, когда температура воздуха составит 29-32 градуса, вода также прогреется до комфортных 20-21 градуса», — сказал Леус.

Он добавил, что в настоящее время вода на территории столицы все еще прохладная.

Ранее Леус сообщал, что в Москве и Московской области к концу недели температура воздуха может превысить отметку в 30 градусов. В регионе установится жаркая июньская погода.

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