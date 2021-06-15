В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из важных задач, которые она решает — застройка так называемого ржавого пояса столицы, промышленных зон, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем о том, как преобразится промзона «Курьяново», которая расположена на юго-востоке столицы.

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Масштабное преображение

Промзона «Курьяново» расположена на юго-востоке столицы в районе Печатники. Она ограничена Москвой-рекой, путями Курского направления Московской железной дороги и промзоной «Люблино». Реорганизация затронет ее часть площадью 68,7 га (вся промзона занимает 382,7 га).

В частности, по данным агентства недвижимости «БОН ТОН», на территории промзоны ГК МИЦ возведут масштабный проект по адресу: Шоссейная, вл. 90. На 15 га будет построено порядка 433 тыс. кв. м жилья.

На сегодняшний день эта территория недоступна для жителей из-за отсутствия благоустройства и недостатка пешеходных связей, она используется неэффективно и малопривлекательна. По плану там появится школа на 1100 мест, два детских сада, МФЦ, технопарк, многоуровневые парковки.

К плюсам локации генеральный директор АН «БОН ТОН» Наталия Кузнецова относит близость станций МЦК «Перерва» и «Курьяново», которые будут обеспечивать транспортную доступность, а также близость Москвы-реки.

«Минус — неблагоприятная экологическая обстановка: здесь находятся загрязняющие воздух Курьяновские очистные сооружения, от которых, как говорят местные жители, бывает неприятный запах», — рассказала РИАМО Кузнецова.

Еще одним негативным моментом эксперт считает недостаток социальной и образовательной инфраструктуры в этой локации. Чтобы нивелировать его, застройщикам придется поработать над созданием всей внутренней инфраструктуры в рамках своего проекта.

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Живописные перспективы

Расположение участка вдоль реки создает потенциал для формирования комфортной и благоустроенной жилой среды с красивыми видами и доступом к акватории, считает партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. А это всегда выигрышный ход для привлечения потенциальных жильцов.

«Ландшафтный потенциал участка сложно переоценить, и при его грамотной реализации можно создать живописнейший жилой район», — поясняет эксперт.

Одна из задач, которую предстоит решать при реновации территории — это реорганизация огромных площадей Курьяновских очистных сооружений для будущего размещения на них жилой застройки. Также эксперт отмечает, что этот участок сейчас отрезан железной дорогой, которая препятствует транспортной доступности.

«При правильной градостроительной политике эту проблему можно достаточно быстро решить, и район получит мощный импульс для комплексного развития», — уверен Стариков.

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Проект со сложностями

сайт МВК Водоканал

А вот по мнению основателя и CEO компании «ЕКТА Менеджмент», автора телеграм-канала «Технопарки Москвы» Екатерины Наумовой, «Курьяново» — это один из самых спорных проектов по реорганизации промзон. У эксперта очень много вопросов к территории, и пока совершенно непонятно, как они будут решены.

«Огромную часть территории — 160 из 382,7 га занимают старейшие в столице очистные сооружения, которые функционируют и по сей день. Это одна из ключевых особенностей промзоны», — рассказывает РИАМО Наумова.

Другая особенность «Курьяново» в том, что сейчас ее затрагивают сразу две зоны КРТ: 30 и 31. Это, по словам эксперта, скорее всего означает, что у территории будет не один комплексный застройщик, а несколько. И у каждого из них, вероятнее всего, будут свои задачи развития и концепции.

«Учитывая соседство с очистными сооружениями, здесь необходима серьезная рекультивация земель. Пока совершенно неясно, как будет происходить рекультивация, какая часть очистных сооружений пойдет под реконструкцию, какая останется действующей», — добавляет Наумова.

Этот процесс потребует очень существенных финансовых вложений, гораздо больших, чем на обычные девелоперские проекты, предупреждает эксперт. Предстоит много работы, возможно, часть ее город делегирует застройщикам в обмен на какие-либо преференции.

«По плану в одной части промзоны должен появиться технопарк, но это пока выглядит сомнительно — никакой концепции и интересов в этой территории мы пока предположить не можем. К слову, не очень далеко расположен действующий технопарк «Мосмедпарка». Так что, возможно, формат технопарка здесь не совсем актуален. Разве что с яркой концепцией», — предполагает Наумова.

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