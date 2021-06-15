РИАМО - 15 июн. Московские врачи вылечили от Covid-19 за сутки 3 045 пациентов, общее число выздоровевших в городе увеличилось до 1 099 598, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе зарегистрировали 6 805 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом госпитализированы 1 705 человек.

В настоящий момент в московских больницах на ИВЛ находятся 468 пациентов. За сутки в столице умер 71 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 1 248 112 случаев Covid-19.

В столице с 15 по 19 июня введены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Решение приняли из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также в Москве введены ограничения на работу общепита по ночам, закрыты фуд-корты и детские комнаты в ТЦ. Нельзя пользоваться спортплощадками и аттракционами в городских парках.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>