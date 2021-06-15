РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи проконтролируют наличие тахографа на транспорте, осуществляющем грузопассажирские перевозки, рейд завершится 20 июня, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф» проводится на территории городских округов Балашиха и Реутов с 14 по 20 июня и направлено на снижение аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактику нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроль оснащения транспортных средств тахографами.

Несоблюдение водителями режима труда и отдыха является одной из самых распространенных причин ДТП с участием транспорта, осуществляющего грузопассажирские перевозки. В результате усталости водитель становится невнимательным, координация действий нарушается, движения замедляются, и он засыпает, что ведет к ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию транспортных средств, определены ФЗ «О безопасности дорожного движения», согласно которым, вышеперечисленные лица обязаны оснащать транспортные средства техническими средствами контроля.

Тахограф предназначен для регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, а также режиме труда и отдыха их водителей.

Контроль водителей с помощью тахографа позволяет сделать точный расчет оптимального количества поездок и километража, понять, возможна ли дополнительная нагрузка, или наоборот, ее надо снизить. Тахограф не дает возможности водителям халатно относиться к своим обязанностям – покрывать время несанкционированного простоя за счет высокой скорости.