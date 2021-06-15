РИАМО - 15 июн. В Москве и Московской области в ближайшие дни будет очень жаркая погода, к концу недели температура воздуха может превысить отметку в 30 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Московский регион остается в секторе теплого циклона. Сегодня (во вторник - ред.) возможны кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов, а по области – 25-30 градусов», — сказал Леус.

Синоптик отметил, что в среду температура воздуха составит в столице 25-27 градусов, в Подмосковье — 23-28 градусов, осадков не прогнозируется.

В четверг будет переменная облачность. Температура воздуха в столице составит 24-26 градусов, по области – 22-27 градусов.

«С пятницы в Московском регионе закончатся дожди, будет очень жарко. Температура воздуха составит от плюс 29 до 32 градусов», — добавил Леус.