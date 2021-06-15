РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 июн. Во вторник в связи с аварийными работами на сетях водоснабжения отключена подача горячей воды на улице Беляева, сообщается на странице Щелковского межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Горячей воды нет по следующим адресам: улица Беляева, дома №№1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5Б, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12А, 13, 14А, 15, 16А, 17, 18А, 19, 20А, 21, 23.

Работы планируется завершить до 16:00. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.