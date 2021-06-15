РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 июн. Со вторника в Щелковском колледже начали принимать документы на поступление, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Определиться со специальностью поможет перечень профессий на сайте колледжа. Заявление на поступление можно подать по трем специальностям в приоритетном порядке.

Подать заявление можно одним из четырех способов: лично приехать в колледж, через операторов почтовой связи заказным письмом, в электронной форме с цифровой подписью, через сайт колледжа.

Принести оригиналы документов необходимо до 14 августа, после 15 августа выйдет приказ о зачислении. Если вашей фамилии не будет в приказе необходимо позвонить по телефону: 8(905)769-06-68.