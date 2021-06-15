РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Часть медицинских объектов Балашихи – поликлинику №4 и психоневрологический диспансер перепрофилировали под размещение больных коронавирусом, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Поликлинику №4 перепрофилировали под стационарные койки для возможности оказания помощи пациентам в госпитальных условиях, врачи первичного звена и узкие специалисты будут принимать жителей Балашихи в поликлинике №2 на улице Третьяка, 4.

Также, в связи с временным перепрофилированием психоневрологического диспансера по адресу: улица Советская, 48 получить справки можно будет по адресу: микрорайон Керамик, улица Свободы,12.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остается напряженной. В Балашихе общее число заболевших COVID–19 с марта 2020 года достигло почти 12 тысяч человек.

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