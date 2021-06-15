РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жительницу поселка Малаховки Галину Фролкину с 90-летним юбилеем, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«Стихи о жизни, вере, добре - все подвластно поэтическому перу жительницы Малаховки Галины Александровны Фролкиной. Она не только сочиняет, но и любит читать стихи наизусть - свои и классиков. Этой поэтической натуре, доброй, лучезарной, энергичной женщине исполнилось 90 лет! Дорогая Галина Александровна! От имени губернатора Московской области и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! У Вас за плечами - достойная, правильная, интересная жизнь. Сегодня Вы окружены заботой родных и близких людей. Вашей старшей правнучке уже 15 лет! Пусть это счастливое состояние длится долгие годы! Живите в радости и будьте здоровы!» - сказал Ружицкий.

Галина Фролкина родилась 14 июня 1931 года в Малаховке. Во время войны ее семью депортировали в Казахстан. Вернувшись на малую Родину, молодая девушка получила высшее образование и устроилась на Малаховский экспериментальный завод. На предприятии она прошла длинный трудовой путь - от инженера до начальника планово-экономического отдела.