РИАМО - 15 июн. Более 4,9 млн кв. м недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2021 года при годовом плане в 8,5 млн кв. м, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
По его словам, если текущие темпы строительства сохранятся, то в конце года план по вводу объектов может быть перевыполнен.
Бочкарев добавил, что уже введено в эксплуатацию более 2,2 млн кв. м жилья, при годовом плане в 4 млн кв. м.
Высокие темпы строительства Москва поддерживает все последние годы. Ежегодно в городе вводят не менее 8 млн кв. м недвижимости, причем половина площади приходится на жилье.
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