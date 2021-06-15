РИАМО - 15 июн. Более 4,9 млн кв. м недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2021 года при годовом плане в 8,5 млн кв. м, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На этот год перед нами стоит задача обеспечить в столице ввод не менее 8,5 млн кв. метров недвижимости. На сегодняшний день мы уже выполнили более половины годового плана – силами города и инвесторов с начала года построено более 4,9 млн кв. метров недвижимости», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, если текущие темпы строительства сохранятся, то в конце года план по вводу объектов может быть перевыполнен.

Бочкарев добавил, что уже введено в эксплуатацию более 2,2 млн кв. м жилья, при годовом плане в 4 млн кв. м.

Высокие темпы строительства Москва поддерживает все последние годы. Ежегодно в городе вводят не менее 8 млн кв. м недвижимости, причем половина площади приходится на жилье.