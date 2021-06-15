РИАМО - 15 июн. В столице за минувшие сутки выявлено 6805 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе зафиксировано 1 248 112 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В Москве с 15 по 19 июня введены нерабочие дни, при этом зарплата для сотрудников сохраняется. Данное решение было принято городскими властями из-за резкого роста заболеваемости Covid-19.

По 20 июня в столице закрыты детские комнаты и фуд-корты в ТЦ. Объектам общепита и развлекательным заведениям запрещено работать по ночам. В парках нельзя пользоваться детскими площадками, тренажерами и лавочками. В мегаполисе сохраняется обязательный масочно-перчаточный режим в общественных местах.

В России за прошедшие сутки выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 379 человек, выздоровели 8597 пациентов.

Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 5 236 593 случая Covid-19 в 85 регионах. За пандемию в стране зафиксировано 127 180 смертей, после лечения выздоровели 4 818 244 человека.

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