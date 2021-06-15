РИАМО - 15 июн. Трое неизвестных с пистолетом похитили 9 млн рублей у водителя на проспекте Андропова на юге столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленники знали, что мужчина везет крупную сумму денег и подсели в машину, когда он остановился на светофоре в районе д. 39, стр. 48.

В машине они угрожали ему пистолетом. После этого грабители забрали 9 млн рублей наличными из багажника авто и скрылись.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту произошедшего.