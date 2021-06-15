РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Подольские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата Московской области по воркауту, сообщается в группе «Федерация Воздушно-Силовой Атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте».

В Сергиевом Посаде 13 июня прошел чемпионат Московской области по воркауту в рамках фестиваля национальных видов спорта «Русский Мир». По результатам турнира в дисциплине «Воркаут фристайл» среди юношей победил Гунар Акберов из Твери, второе место занял Сунат Джурав из Твери, а третье - Михаил Белосвятов из Подольска.

Среди юниоров победил Дмитрий Медведев из Дмитрова, на втором месте – Алексей Степанюк из Подольска, на третьем – Матвей Андреев из Орехово-Зуева. Среди мужчин в возрасте от 18 лет победил Артем Бычков из Серпухова, второе место занял Ахрор Чирмашов из Подольска, а третье - Максим Бойко из Егорьевска.

В дисциплине «Воркаут троеборье» среди юниоров победил Иван Шубин (г.о. Подольск), второе место - Даниил Мещеряков (г.о. Подольск), третье - Серафим Олейников (г.о. Серпухов). Среди мужчин лучше всех выступил Ахрор Чирмашов (г.о. Подольск), на втором месте - Роман Родионов (г. Тула), а на третьем - Алексей Лень (г.о. Серпухов). Также в этой же дисциплине победил Никита Козяйкин (г.о. Серпухов), на втором месте - Данила Кобцев (г. Санкт-Петербург), на третьем - Николай Кисмицкий (г.о. Серпухов).