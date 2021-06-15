РИАМО - 15 июн. В Подмосковье по 20 июня действует обязательный масочный режим в общественных местах, организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты. Для контроля за соблюдением антиковидных мер привлекут сотрудников полиции, Росгвардии и инспекторов ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.



Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.



Все уполномоченные организации проверят соблюдение требования о ношении средств индивидуальной защиты в магазинах, аптеках, транспорте, местах общего пользования МКД, медорганизациях, такси, а также на всех предприятиях, продолжающих свою работу.

Рейды

Зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Московской области Роман Каратаев подчеркнул, что к контрольно-надзорным мероприятиям привлекаются дополнительные силы полиции и Росгвардии. Сотрудники ГИБДД будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение масочного режима. Это коснется как водителей, так и пассажиров.

К проверкам соблюдения ограничительных мер ежедневно будет привлечено свыше 200 сотрудников контрольно-надзорных органов Московской области.

С 15 июня в муниципалитетах, приближенных к Москве, в утренние и вечерние часы пик будут организованы проверки на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках.

Штрафы

Злостные нарушители масочного режима могут быть привлечены к административной ответственности.

В настоящее время размер штрафа составляет: для граждан — от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

В некоторых случаях деятельность организации-нарушителя может быть приостановлена.

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