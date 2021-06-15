РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Процент сбора за услуги ЖКХ в Люберцах составил 41%, сообщила на оперативном совещании в администрации заместитель начальника управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ на 11 июня составил 41%. Текущий процент сбора - 27, оплаты за предыдущий период - 14%», - сказала Мотыль.

По ее словам, для удобства жителей 11 июня был открыт новый клиентский офис по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом 37к4.

«Прием жителей осуществляется два раза в неделю. В понедельник с 8:30 до 17:30, в пятницу - с 8:30 до 16:30», - завершила она.