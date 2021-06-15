РИАМО - 15 июн. В городском округе Павловский Посад задержана ранее судимая 27-летняя женщина, которая подозревается в краже у 83-летней местной жительницы ювелирных украшений и денег на сумму порядка 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленница подошла к пенсионерке на улице и сказала, что должна передать ей продуктовый набор, но для этого ей необходимо подписать документы. Для этого они поднялись в квартиру пенсионерки.

«Пока хозяйка заполняла анкету, женщина похитила ювелирные украшения, деньги и скрылась. Общая сумма ущерба составила более 150 тыс. рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Подозреваемую задержали и заключили под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Полицейские устанавливают причастность женщины к аналогичным преступлениям.