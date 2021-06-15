РИАМО - 15 июн. Более 120 тыс. столичных школьников и студентов колледжей приняли участие в спортивных онлайн-проектах центра «Патриот.Спорт» в 2020-2021 учебном году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Учащимся предложили новые интересные форматы: онлайн-челленджи, конкурсы спортивных видео, состязания и тренировки в прямом эфире. Все это стало важной частью физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения», - сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Самым массовым стал цикл мероприятий «Президентские состязания», в котором приняли участие школьники с 1 по 11 классы. В городском этапе состязаний поучаствовали более 70 тыс. учеников.

В региональном этапе проекта «Президентские спортивные игры» приняли участие более 7 тыс. школьников, в фестивале «Футбол в школе» в московских региональных турах поучаствовали более 10 тыс. учащихся.