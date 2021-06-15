РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Глава Подольска Николай Пестов призвал горожан по-прежнему соблюдать масочный режим в общественных местах, сообщил он на своей странице в соцсети Instagram.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остается напряженной. В Подольске с марта 2020 года зарегистрирован 11 271 случай заболевания COVID–19. Это 8 место в Московской области по абсолютным значениям и 35 место в расчете на 100 тысяч населения.

«В последние дни резко возросло число госпитализаций. Вакцинация от коронавирусной инфекции поможет сохранить здоровье. Но для выработки коллективного иммунитета этого еще недостаточно. Прошу в общественных местах, на транспорте беречь себя и окружающих и соблюдать масочный режим. В ситуации обострения заболеваемости это крайне актуально», - написал Пестов.

В Подольске открыты 9 стационарных пунктов вакцинации и 8 мобильных пунктов: в пяти торговых центрах («Глобус», «МЕТРО», «Капитолий», «Остров сокровищ», «Кузнечики Маркет»), два пункта в МФЦ, один – в помещении общественной палаты на улице Кирова, 4.

В этих пунктах можно сделать прививку без предварительной записи.

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