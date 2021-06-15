РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В центральном офисе МФЦ Подольска открылась выставка детских рисунков, посвященных Дню России, сообщает МФЦ.

На выставку детских рисунков свои работы представили 13 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Ребята с большой любовью к Родине изобразили достопримечательности страны, героев ее сказок и предметы народного творчества.

Руководство МФЦ поблагодарило ребят за участие и пожелало им светлого будущего. Увидеть рисунки могут все желающие.