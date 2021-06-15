РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Холодную воду отключили во вторник в ряде домов в микрорайонах Никольско-Архангельский, Салтыковка и Ольгино подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В микрорайоне Никольско-Архангельский по улице 7-я Верхняя Линия, дом №36 происходит утечка холодного водоснабжения. Для ее устранения с 9:00 до окончания работ было необходимо перекрыть подачу холодной воды в ряде домов.

Под отключение попали жилые дома ЖК «Салтыковка Престиж», ЖК «Усадьба Новая Салтыковка», ЖК «Европа», по улицам Школьная, 7 и Черняховского.

Холодной воды нет и в частном секторе на улицах: Нарвский просек; 14-я Линия; Центральная; 7-я Линия; 5-я Линия; 3-я Линия; Проектная; 1-я Линия; Граничная; Пионерская; Комсомольская; Суздальская; 2-я Железнодорожная; ул. Железнодорожная.

Кроме того, во вторник с 10:00 до окончания работ подачу холодной воды временно прекратили и в нескольких домах в микрорайоне Ольгино для замены неисправного пожарного гидранта по адресу: улица Главная, дом №15.

Холодную воду отключили в жилых домах частного сектора микрорайона по улицам Вторая, Третья, Четвертая, Пятая, Шестая.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.