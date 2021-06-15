РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 июн. Сотрудники Госавтоинспекции Щелкова проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф», проходить оно будет до 20 июня, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Целью данного мероприятия является снижение аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств специальными техническими устройствами «тахограф».

За несоблюдение указанных требований предусмотрена административная ответственность водителей и должностных лиц автотранспортного предприятия: для граждан - в размере от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.