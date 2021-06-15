РИАМО - 15 июн. В столичных воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском утром во вторник задержали и отменили 36 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 5 рейсов, 4 отменили. В Домодедове 17 рейсов задержано, 7 отменено. В Шереметьеве задержаны 2 рейса, отменен 1.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили один рейс, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.