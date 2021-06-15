РИАМО - 15 июн. Система-112 Московской области с 7 по 14 июня приняла порядка 260 тыс. вызовов, большая часть из них была адресована скорой помощи, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».
За этот период поступило более 110 тыс. вызовов экстренного реагирования.
Система-112 заработала в Подмосковье 1 июня 2015 года. Операторы принимают обращения 24 часа в сутки.
Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу сразу нескольких экстренных служб. Благодаря этому значительно сокращено время прибытия экипажей на сложные происшествия и ЧС, требующие комплексного реагирования.
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