РИАМО - 15 июн. Система-112 Московской области с 7 по 14 июня приняла порядка 260 тыс. вызовов, большая часть из них была адресована скорой помощи, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

За этот период поступило более 110 тыс. вызовов экстренного реагирования.

«Более 76% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, 21% - полиции и ГИБДД, остальные 3% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Система-112 заработала в Подмосковье 1 июня 2015 года. Операторы принимают обращения 24 часа в сутки.

Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу сразу нескольких экстренных служб. Благодаря этому значительно сокращено время прибытия экипажей на сложные происшествия и ЧС, требующие комплексного реагирования.