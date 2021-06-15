РИАМО - 15 июн. Переселение 40,2 тыс. человек проводится в Москве в рамках реализации программы реновации старого жилфонда, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Число участников программы реновации, вступивших в процесс переселения в новые квартиры, превысило уже 40 тыс. человек, из них 31,5 тыс. жителей уже успели отпраздновать новоселье», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что под заселение передано 97 новостроек, в которые переезжают жители 273 старых домов. По технологии умного сноса уже демонтировано 50 домов.

«Всего с начала реализации программы построено и введено в эксплуатацию 117 объектов мощностью 1,4 млн кв. м, продолжается строительство 172 домов мощностью 2,8 млн кв. м, еще 116 новостроек мощностью 2,3 млн кв. м находятся в проектировании», - добавил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживают порядка 1 млн человек.