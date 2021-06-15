РИАМО - 15 июн. На портале mos.ru теперь можно записаться к нотариусу благодаря новому онлайн-сервису, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Жителям больше не нужно обзванивать каждого специалиста в отдельности — достаточно выбрать необходимую услугу, а также подходящую дату и время посещения нотариальной конторы. Это поможет заранее спланировать визит, избежать очередей или длительного ожидания приема нотариуса», — пояснил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов.

Пользователи сайта могут выбрать одного из 20 нотариусов, которые подключились к проекту в рамках пилотного запуска услуги. Число нотариусов, доступных для онлайн-записи, в дальнейшем планируется увеличить.

Чтобы записаться на прием к нотариусу на портале mos.ru, необходимо в разделе «Услуги» выбрать вкладку «Документы». Там нужно выбрать нотариальную услугу, затем нотариуса, дату и время посещения.