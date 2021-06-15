РИАМО - 15 июн. В столице проходит ЕГЭ по обществознанию, его сдают свыше 35 тыс. выпускников городских школ, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Экзамен продлится 3 часа 55 минут. Его результаты появятся на портале mos.ru не позднее 30 июня.

«Это традиционно один из самых популярных предметов по выбору у московских выпускников. На экзамен по обществознанию в этом году зарегистрировалось более 35 тыс. участников», – отметила руководитель регионального центра обработки информации столицы Оксана Карклина.

Также в топе самых популярных предметов для сдачи ЕГЭ по выбору - профильная математика (порядка 47 тыс. человек) и английский язык (свыше 25 тыс.). Также много столичных выпускников выбрали информатику и ИКТ (более 17 тыс.).

Во вторник для проведения ЕГЭ организовано свыше 4,7 тыс. аудиторий в 356 пунктах проведения экзаменов на базе образовательных учреждений. Во всех пунктах есть видеонаблюдение, которое позволяет транслировать ход экзамена в онлайн-режиме.

В пунктах проведения экзаменов соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования для предотвращения заражения коронавирусом. Организованы несколько входов в здания, проход осуществляется по графику. Кроме того, проводится мониторинг состояния участников ЕГЭ, выпускников рассаживают за партами зигзагообразно, в аудитории находятся не более 8 человек.

Основной период сдачи ЕГЭ проходит с 25 мая по 2 июля. Следующий экзамен - по биологии и иностранным языкам письменно, он состоится 18 июня. Всего в столице ЕГЭ в этом году сдают свыше 87 тыс. человек.