РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Нежилое здание на площади 1 тысячи квадратных метров загорелось на Восточном шоссе в Балашихе, пожар ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре по адресу: Восточное шоссе, дом 2 поступило на пульт диспетчера ЦППС Балашихинского МПСГ 14 июня в 06:49.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 07:05 наблюдалось горение кровли по всей площади – 1000 кв.м. В 07:22 пожар уже был локализован, а в 07:40 –ликвидация открытого горения. В 10:17 последствия пожара были ликвидированы.

Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 33 единицы техники и 15 человек, в том числе от МЧС - 4 единицы техники и 19 человек.