РИАМО - 15 июн. Москвичи смогут пополнить свои домашние библиотеки изданиями из столичных читален в рамках восьмого этапа проекта «Списанные книги», который стартует 17 июня. Всего в дар горожанам передадут более 223 тыс. изданий, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы уже восьмой раз проводим акцию, и каждый год интерес к ней среди горожан только растет. Москвичи задолго до ее начала начинают писать в социальных сетях — интересуются датой старта нового этапа, содержанием списываемых книг», - сказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

По его словам, на прошлом этапе количество книг, которые обрели новых владельцев, превысило 1 млн, а сам портал «Списанные книги» за все время работы посетили более 32 млн раз. В этом году участие в акции примут 186 библиотек.

Жители столицы смогут забрать из библиотек художественные книги из числа отечественной и зарубежной классики, а также произведения для детей и подростков.

Более того, среди списанных изданий можно найти книги по истории России и всемирной истории, научно-техническую и профессиональную литературу, издания по литературоведению, живописи, киноискусству. Также горожанам предлагается забрать периодические и нотные издания.