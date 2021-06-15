РИАМО - 15 июн. Полиция проводит проверку по факту утери 1 млн рублей наличными в салоне такси в столичном районе Хамовники, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Потерпевший сообщил, что ночью 13 июня приехал на такси Volkswagen Polo к дому на Комсомольском проспекте и оставил в салоне машины пакет с деньгами.

Проверка проводится в порядке статей 144-145 УПК РФ. Присваивание забытых вещей по закону считается кражей (ст. 158 УК РФ).