РИАМО - 15 июн. В Москве могут зародиться собственные штаммы коронавируса, поэтому планируется создать в городе собственную систему мониторинга циркулирующих в регионе штаммов для их дальнейшего изучения, пишет во вторник газета «Известия».

«Насколько они опаснее по сравнению с теми, о которых мы уже знаем — это предмет изучения. Несколько другая клиническая картина COVID-19, которая описывается клиницистами в настоящее время, возможно, объясняется тем, что у нас появились собственные штаммы», — сказал директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он считает, что москвичи, которые вакцинировались, хорошо защищены от индийского штамма, но их степень защиты неясна, если появится новый штамм, например «московский».

Другие эксперты наоборот считают, что текущий рост заболеваемости связан с тем, что в Россию попал индийский штамм. А некоторые даже ожидают переполненные больницы и повышенную смертность в скором времени. Но все они сходятся на том, что рост произошел из-за того, что люди перестали соблюдать масочный режим.

13 июня в Москве были рекордные в этом году 7704 заболевших, а Подмосковье в этот день заболели минимум 1043 человека, что тоже является антирекордом для региона. 14 июня количество новых случаев болезни по всей России немного снизилось.

Главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что британский штамм вируса родился в организме у человека с иммунодефицитом. Из-за отсутствия иммунитета, он долго находился в организме и успел мутировать.

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