РИАМО - 15 июн. В середине текущей недели вода в Москве-реке достаточно прогреется, чтобы жители могли начать купальный сезон, сообщает РИА Новости.

«С середины недели в Москве-реке температура будет выше 20 градусов, можно будет купаться», - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что замеры температуры воды в Москве-реке проводятся выше столицы по течению, в черте города вода может быть теплее из-за стоков.

Во вторник в Московском регионе ожидается жаркая погода с кратковременными дождями. Максимальная температура воздуха в столице составит 25-27 градусов, в Подмосковье - 22-27 градусов.

Ранее синоптики отмечали, что к предстоящим выходным в регион придет 30-градусная жара.