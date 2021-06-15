РИАМО - 15 июн. В подмосковных лесах еще не сошли весенние грибы, а также начали появляться летние, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Сейчас в лесу можно найти такие грибы, как опята, лисички, маслята. Однако первую «волну» урожая следует ждать в последней декаде июня.

Эксперт добавил, что самыми грибными местами в Московской области считаются южные и западные территории.

«Достаточно много грибов можно собрать в окрестностях Звенигорода, Каширы и Серпухова. Там встречаются привычные для нашего региона опята, маслята и лисички. Для неприхотливого грибника это хорошая добыча», - сказал Вишневский.

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