РИАМО - 15 июн. Пожар произошел в банном комплексе фитнес-центра «Олимп» в подмосковном Щелкове, в результате возгорания никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар вспыхнул днем 14 июня на Талсинской улице. До прибытия пожарных из загоревшегося здания эвакуировались 10 посетителей и 10 сотрудников фитнес-центра.

Возгорание потушили на площади 12 кв. м. В тушении огня были задействованы 23 человека и 10 единиц техники.