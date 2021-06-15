РИАМО - 15 июн. Загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером ожидаются 6-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Затруднения в движении наблюдаются на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Свободно едут Ленинградский, Кутузовский и Мичуринский проспекты.

Движение может осложняться из-за дорожных работ, которые сейчас проходят на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Пятницком шоссе и других участках.

Согласно указу мэра Сергея Собянина дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими. Данное решение приняли из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в городе.