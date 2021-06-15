РИАМО - 15 июн. Верхнего потолка для размера пенсии в России нет, однако фактически самую большую пенсию получают космонавты и государственные служащие, сообщает «Прайм».

«По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тыс. рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», — сказал руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.

Согласно информации Росстата, средний размер пенсии федерального чиновника на 1 января 2021 года достиг 22 792 рублей, средний размер пенсии в целом составил 15 744 рубля, а средний размер пенсии по старости – 16 790 рублей.

Размер страховой пенсии по старости, которую получает большинство российских пенсионеров, зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы. По данным Счетной палаты, сейчас в России средний размер такой пенсии составляет 17,5 тыс. рублей.

«Эти коэффициенты начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина за каждый год работы. Их число напрямую связано с размером дохода гражданина, с которого начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование», — объяснил Биезбардис.

Страховую пенсию можно увеличить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Если отсрочить его на 5 лет, то прибавка составит 40%, если на максимальные 10 лет, то выплаты увеличатся в 2 раза.

Также надбавки получают пенсионеры, ухаживающие за детьми и инвалидами, люди старше 80 лет, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, инвалиды первой группы, сельские жители, ветераны, чернобыльцы, герои труда и бывшие узники фашизма.

«Кроме того, некоторые пенсионеры получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги – это герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы Олимпийских игр. Такие выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии», — заключил эксперт.