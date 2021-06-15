РИАМО - 15 июн. В подмосковных Химках мужчина получил травму головы в результате падения с электросамоката, сообщает «Говорит Москва».

Инцидент произошел вечером 14 июня на перекрестке улиц Пролетарской и Энгельса. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.

В последнее время в России участились случаи ДТП с участием электросамокатчиков. Под их колеса попадают прохожие, часто страдают и сами катающиеся.

В целях снижения аварийности столичные власти ввели «медленные» зоны для электросамокатов в людных местах Москвы. Так, в городе появилось 45 зон, где скорость этих средств индивидуальной мобильности ограничена до 15 км/ч.