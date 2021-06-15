РИАМО - 15 июн. Столичные спасатели достали из Шибаевского пруда в Кузьминках тонущего мужчину и оказали ему первую помощь, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел вечером 14 июня. Дежурные спасатели заметили в 40 м от берега мужчину, который плохо плыл и время от времени скрывался под водой.

Тонущего подняли на катер и отвезли на поисково-спасательную станцию, где оказали первую помощь. Мужчина 1999 года рождения от госпитализации отказался.

С мужчиной провели профилактическую беседу и разъяснили правила безопасности, которые он нарушил, после чего отпустили домой.