РИАМО - 15 июн. Жаркая погода с кратковременными дождями ожидается в столичном регионе во вторник, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов, в Подмосковье - 22-27 градусов.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

Как отметили синоптики, середина первого летнего месяца в столичном регионе будет комфортной, метеопараметры находятся в пределах климатической нормы, кислородный режим благоприятный. Такая погода практически не вызывает метеопатических реакций.

Специалисты посоветовали совершать прогулки и легкую гимнастику в ранние утренние часы, когда воздух чистый и насыщенный кислородом, а температура благоприятна. Метеочувствительным людям, склонным к аллергическим реакциям, стоит взять с собой на прогулку средства первой помощи.