РИАМО - 14 июн. Нерабочие дни с 15 по 19 июня в столице введены в первую очередь для офисных сотрудников, городские заводы продолжат работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

В столице с 15 по 19 июня введены нерабочие дни, при этом зарплата для сотрудников сохраняется. Такое решение было принято властями Москвы из-за резкого роста случаев Covid-19.

«Предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли, а также предприятия жизнеобеспечения и важнейшие сервисы продолжают работать как обычно», - сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что городские предприятия могут продолжить работу при условии выполнения рекомендаций столичного правительства о переводе на дистанционную работу 30% сотрудников из числа непривитых от Covid-19, старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Также рекомендуется ограничить по возможности посещение рабочих мест теми сотрудниками, которые не связаны с производственным процессом.

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