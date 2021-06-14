РИАМО - 14 июн. В финал международной французской архитектурной премии MIPIM Awards в этом году вышел Северный речной вокзал Москвы, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Он претендует на победу в номинации Best Refurbished Building («Лучшая реконструкция здания»). Также за победу будут бороться проекты из Брюсселя, Висконсина и Парижа.

Финал состоится в сентябре этого года в Каннах.

Награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных и значимых в сфере недвижимости.

Столичные проекты участвуют в MIPIM Awards с 2010 года. 3 раза они выходили в финал и 2 года подряд выигрывали. В 2019 году московский парк «Зарядье» с концертным залом был признан победителем и удостоен спецприза конкурса. В прошлом году Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой выиграл в номинации «Лучший объект культуры и спорта».

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