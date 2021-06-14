РИАМО - 14 июн. Руководители и сотрудники образовательных организаций столицы старше 65 лет и имеющие хронические заболевания будут работать дистанционно, следует из приказа департамента образования и науки города, размещенного на сайте ведомства.

В столице с 15 по 19 июня введены нерабочие дни, при этом зарплата для сотрудников сохраняется. Такое решение было принято городскими властями из-за резкого роста случаев Covid-19.

Речь идет только о тех работниках и руководителях, которые не привились от коронавирусной инфекции.

Московский городской педагогический университет и все городские колледжи будут работать в дистанционном режиме по 19 июня, в том числе во время проведения экзаменов.

Ранее из-за ситуации с Covid-19 власти столицы отменили общегородской выпускной в Парке Горького. Выпускные для 11-классников можно будет организовать в школах, но при этом следует соблюдать все требований безопасности.

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