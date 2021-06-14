РИАМО - 14 июн. Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко и доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отметили, что не стоит вводить дополнительные ограничения в Москве из-за ситуации с Covid-19, снизить заболеваемость можно с помощью вакцинации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Самое главное — все должны привиться! Вакцина за счет государства, платить ни за что не надо, только прививайтесь. Носите маски, пока у вас нет иммунитета. И отработанная схема в общественных местах — соблюдать специальную рассадку. Нормализуется все, уйдет этот коронавирус», - сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что вирус бы уже ушел, если бы россияне активнее прививались.
«Самой главной мотивацией к вакцинации для россиян будет публикация данных о том, кто именно болеет. Вакцинированные это или нет. Это люди с антителами повторно заражаются или новые случаи», - считает Жемчугов.
Он уточнил, что также помочь снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе поможет хорошая вентиляция в помещениях и пассажирском транспорте.
Врач пояснил, что на улице и пляжах не нужно надевать маски, так как яркое солнце смертельно для Covid-19.
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